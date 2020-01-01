كرواتيا تتولى رسميا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي وذلك لأول مرة في تاريخ الاتحاد

تولت كرواتيا اليوم الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي لمدة ستة أشهر لأول مرة. وتتولى الدول الأعضاء بالتناوب رئاسة الاتحاد الأوروبي الدورية مرتين في العام، وتنظم الدولة التي تتولى الرئاسة اجتماعات رفيعة المستوى وتتوسط بين الدول الأعضاء للتوصل إلى توافق في الآراء بشأن القضايا الحساسة ودفع جدول أعمال التكتل إلى الأمام.
وستشرف كرواتيا، التي أصبحت في 2013 الدولة الثامنة والعشرين التي تنضم للاتحاد، على أول مغادرة لدولة عضو، حيث من المقرر أن تخرج بريطانيا منه بحلول 31 كانون الثاني الجاري.
وسيدخل الجانبان في مرحلة جديدة من المفاوضات حول العلاقات التجارية المستقبلية وكذلك التعاون السياسي والأمني. ومن القضايا الملحة الأخرى، ستتعامل كرواتيا مع ميزانية الاتحاد الأوروبي التالية على المدى البعيد، والتي تشمل أولويات الإنفاق خلال الفترة من 2021 حتى 2027 .
يذكر ان للاتحاد الأوروبي نشاطات عديدة، أهمها كونه سوق موحد ذو عملة واحدة هي اليورو الذي تبنت استخدامه 19 دولة من أصل الـ28 الأعضاء، كما له سياسة زراعية مشتركة وسياسة صيد بحري موحدة.
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