بلغاريا تبدأ استلام الغاز الروسي عن طريق "التيار التركي"

بدأت ​بلغاريا​ استلام الغاز الروسي عن طريق "التيار التركي"، بعد أن كانت تستلمه عن طريق ​رومانيا​، ما يوفر للبلاد حوالي 41 مليون يورو.

وجاء في بيان الشركة "بلغار غاز"، أنه في 30 كانون الأول 2019، تم توقيع اتفاقية إضافية مع شركة "غازبروم إكسبورت" الروسية، ووفقا لها سيتم تغيير نقطة تسليم ​الغاز الطبيعي​ الروسي إلى بلغاريا من 1 كانون الثاني 2020 فبدلا من رومانيا سيتم التسليم من الأراضي التركية.

وأضاف التقرير، إن الاتفاقات التي تم التوصل إليها تخدم مصلحة "بولغارغاز" ومستهلكي الغاز الطبيعي في البلاد.

وقالت الشركة: "تقدر الفوائد المالية لتغيير نقطة التسليم بحوالي 81 مليون ليفا، ويمكن هذا التوفير إلى إلغاء تكاليف الوصول والعبور عبر أراضي رومانيا بمبلغ حوالي 76 مليون ليفا، والتي لن تدفعها شركة الغاز البلغارية ومستهلك الغاز الطبيعي البلغاري بعد الآن".

بالإضافة إلى ذلك، ستصل المنفعة الإضافية إلى 4.6 مليون ليفا بسبب انخفاض التعريفات.