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رد المرشد الأعلى في إيران السيد علي الخامنئي، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، على تصريحات الرئيس الاميركي دونالد ترامب بما يخص الاحداث في العراق، لافتاً الى ان "الجميع يلاحظ مدى شدّة الغليان ضدّ أميركا في بغداد وأرجاء العراق، وترامب يصرح بأنّ إيران مذنبة"، مشيراً الى انهم "يتفوّهون بالهراء، ولا دخل لإيران بهذا، وليكن الأميركيّون منطقيّين وهم ليسوا كذلك، فالشعب العراقي مشمئزٌّ منهم"، متسائلاً لماذا لا يدركون هذا الأمر"؟
هذا ودان خامنئي بـ"شدة الغارات الأميركية على مواقع الحشد الشعبي في العراق"، واصفاً اياها بأنها "انتقام أميركي بعد انتصار الحشد على داعش".
كانت هذه تفاصيل خبر خامنئي للأميركيين: الشعب العراقي مشمئزٌّ منكم فلماذا لا تدركون هذا الأمر؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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