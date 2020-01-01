نيوزيلندا وأستراليا وهونغ كونغ تدشن العام الجديد 2020

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty نيوزيلندا من أوائل الدول التي استقبلت العام الجديد 2020.

واحتشدت جموع غفيرة في ميناء سيدني لمشاهدة الألعاب النارية الشهيرة التي تطلق في أستراليا عشية العام الجديد، على الرغم من دخان الحرائق الذي أحال لون سماء الليل في البلدات الساحلية القريبة إلى الأحمر القاني.

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وقررت سيدني المضي قدما بعرض الألعاب النارية الذي تقيمه، على الرغم من مطالبة بعض المواطنين بإلغائه تضامنا مع المناطق التي تستعر فيها حرائق الغابات في ولاية نيو ساوث ويلز وعاصمتها سيدني.

واستقبلت هونغ كونغ العام الجديد 2020 بالألعاب النارية التي تتمتع بشعبية عشية عيد الميلاد، إلا أن السلطات ألغت الاحتفالات في ميناء فيكتوريا لدواع أمنية في الوقت الذي نظم = المحتجون المزيد من المظاهرات.