تأهبا لضمه الصيف القادم.. ريال مدريد يجس نبض ممثلي ماني

قال موقع “LE 10 SPORT” الفرنسي، اليوم الأربعاء، إن ريال مدريد الإسباني يستهدف التعاقد مع السنغالي ساديو ماني لاعب ليفربول الإنجليزي.
وأضاف الموقع ذاته، أن الفريق الملكي تواصل مع ممثلي ماني، وذلك تأهبا لضمه إلى “سانتياغو بيرنابيو” خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.
وأكد المصدر نفسه، أن الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب “الميرنغي” أخبر قائد منتخب السنغال عن رغبته في ضمه إلى ثاني ترتيب الدوري الإسباني، علما أن ماني مازال مرتبطا بعقد مع بطل أوربا إلى غاية 2023.
وأشار الموقع الفرنسي، أن ريال مدريد يبحث عن مهاجم من الطراز العالمي، يمكنه اللعب إلى جانب كريم بنزيمة، على أن يقود خط هجوم الفريق الأبيض، بعد النجم الفرنسي.
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