بغلاف مالي قيمته ملياري درهم.. الحكومة تمدد برنامج دعم تجديد سيارات الأجرة

أعلنت الحكومة أمس الثلاثاء، عن تمديد العمل ببرنامج دعم تجديد سيارات الأجرة من الصنفين الكبير والصغير سيتم استئنافه لسنتين إضافيتين (إلى غاية 31 دجنبر 2021)، بغلاف مالي يقدر بملياري درهم.

وقال الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية نور الدين بوطيب خلال جوابه على سؤال شفوي حول موضوع “دعم تجديد حظيرة سيارات الأجرة” بمجلس المستشارين، إنه من أجل تعزيز النتائج الإيجابية والمشجعة لبرنامج دعم تجديد سيارات الأجرة “ فقد تم، استجابة لمطالب المهنيين الراغبين في الاستفادة من الدعم د، استئناف العمل به لسنتين إضافيتين وذلك إلى غاية 31 دجنبر 2021.

وأوضح المسؤول الحكومي، أن القرار “سيمكن من استكمال تجديد حظيرة سيارات الأجرة في غضون السنوات المقبلة، وذلك بغلاف مالي يناهز 2 مليار درهم”.

وتمت برمجة الاعتمادات المالية برسم السنتين المواليتين، والشروع في تلقي ومعالجة الطلبات الجديدة، حيث يوجد الآن، يؤكد الوزير، 5 آلاف طلب، مشيرا إلى أنه تم تخصيص اعتمادات ضخمة لبرنامج دعم تجديد سيارات الأجرة من الصنفين الكبير والصغير، حيث رصد له إلى غاية 2017 ما مجموعه 2 مليار و500 مليون درهم.

وحول حصيلة البرنامج، قال الوزير، إن الدعم الحكومي، مكن من تجديد ما يناهز 41 ألف سيارة أجرة من الصنفين الكبير والصغير، أي ما يقارب 54 في المائة من حظيرة سيارات الأجرة، ضمنها 25 ألف سيارة أجرة قديمة من الصنف الكبير، و16 ألف سيارة أجرة من الصنف الصغير.