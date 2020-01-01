سنتان حبسا لطبيب فقأ عين مريض بقسم المستعجلات

قضت غرفة الجنايات الابتدائية، بمحكمة الإستئناف ببني ملال، أمس الثلاثاء، بالسجن في حق طبيب، توبع بتهم الضرب والجرح المفضي إلى عاهة مستديمة.

وأدانت محكمة الإستئناف الطبيب المتابع في حالة سراح ومؤاخدته بما نسب إليه، حيث قضت بسنتين سجنا موقوفة التنفيذ في حقه.

وتعود تفاصيل القضية إلى يناير 2019، حينما تعرض أربعيني لإصابة على مستوى عينه بعد شجار بقسم المستعجلات بين الضحية وحراس الأمن وطبيب أدى إلى فقدانه الضحية للعين اليسرى بشكل كامل.

وكان الطبيب المتابع قد قضى حوالي 8 أسابيع بالسجن المحلي ببني ملال، قبل تمتيعه بالسراح بعد أن تقدم الضحية بتنازل في الملف إثر صلح بين الطرفين.