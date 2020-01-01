111 عربيا لقوا مصارعهم في حوادث الطرق عام 2019

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقي 349 شخصا في البلاد مصارعهم في حوادث الطرق في العام 2019، مقارنة بـ316 ضحية في العام 2018، أي ارتفع عدد الضحايا بـ33 ضحية.

وبلغ عدد الضحايا العرب في العام 2019 الذين لقوا مصارعهم في حوادث الطرق بالبلاد 111 ضحية مقابل 93 ضحية في العام 2018، ما يشير إلى ارتفاع جدي ومقلق في عدد ضحايا حوادث الطرق على المستوى القُطري وفي المجتمع العربي بشكل خاص، حسبما يستدل من معطيات وإحصائيات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد اليوم، الأربعاء.

وتبين من المعطيات أن ارتفاعا بنسبة 10% طرأ على حوادث الطرق الطرق القاتلة (314 حادثا في العام 2019 مقابل 286 حادثا في العام 2018).

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كما برز ارتفاعا جديا بنسبة 19% في عدد ضحايا حوادث الطرق بالمجتمع العربي (111 ضحية في العام 2019 مقابل 93 ضحية في العام 2018)، مقارنة بارتفاع نسبته 3% فقط في عدد الضحايا اليهود وآخرين في حوادث الطرق (214 ضحية في العام 2019 مقابل 208 في العام 2018).

وفي هذا السياق، ظهر وفق المعطيات حصول انخفاض بنسبة 17% في عدد الضحايا المسنين (65 مسنا لقوا مصارعهم في حوادث الطرق عام 2019 مقابل 78 في سنة 2018). وتبين أن الانخفاض وسط هذه الشريحة سببه الانخفاض في عدد إصابات المشاة بينهم بنسبة 35% (30 قتيلا سنة 2019 مقابل 46 في العام 2018).