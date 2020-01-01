شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثية تفرض مقررات طائفية على طلاب الماجستير بكلية الإعلام في صنعاء والان مع التفاصيل

الأربعاء 1 يناير 2020 تواصل مليشيا الحوثي فرض مقررات طائفية في مختلف الكليات والجامعات ومنها جامعة صنعاء.

حيث فرضت مناهج ومقررات طائفية على عدد من الكليات بينها كلية الإعلام. Advertisements وفي التفاصيل، ذكرت المصادر، أن المليشيا مقررات جديدة على طلاب الماجستير في كلية الإعلام وعدد من الكليات منها كلية الآداب، أبرزها مادة أطلق عليها (الإعلام الحربي، تاريخ اليمن المعاصر، والصراع العربي الإسرائيلي). ويأتي هذا في إطار خطة المليشيا الحوثية لتدمير التعليم.

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