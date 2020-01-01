شكرا لقرائتكم خبر عن كيم يتعهد بمواصلة تطوير الردع النووي والان مع التفاصيل

الأربعاء 1 يناير 2020 ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون تعهد بمواصلة تطوير الردع النووي للبلاد وتطوير سلاح استراتيجي جديد في المستقبل القريب.

Advertisements تصريحات كيم جاءات بعد أن انتهت مهلة غايتها نهاية العام كان قد منحها للولايات المتحدة لاستئناف المحادثات النووية. وأضاف كيم في اجتماع رئيسي لحزب العمال الحاكم أن نطاق الردع النووي سيعتمد على الموقف المستقبلي للولايات المتحدة، مما يترك الباب مفتوحاً أمام الحوار

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