موجة تصفيات حوثية بصنعاء آخرها بطرد متفجر فصلت رأس قيادي عن جسده

الأربعاء 1 يناير 2020

تصاعد الصراع بين أجنحة الحوثي، وبرز إلى العلن أكثر من أي وقت مضى وقتل حوثي بطرد متفجر فصل رأسه عن جسده.



وكشفت مصادر خاصة عن مصرع قيادي بارز في ميليشيا الحوثي، إثر انفجار طرْدٍ متفجر أرسل إليه في منزله بحي الصافية وسط العاصمة اليمنية صنعاء، الخاضعة لسيطرة الميليشيات، لافتة إلى أن القيادي الحوثي المدعو علي الشرفي لقي مصرعه في منزله عند قيامه بفتح طرد أرسل إليه كهدية.

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وأوضحت مصادر إعلامية أن الطرد عبارة عن حقيبة «ملازم» عنونت بـ»ملازم القسم الجهادي»، وانفجرت عند فتحه لها مما أدى إلى مقتله وانفصل رأسه عن جسده، مشيرة إلى أن ما جرى يعد مؤشراً واضحاً لصراع الأجنحة ومسلسل التصفيات البينية داخل ميليشيا الحوثي، أو اختراقاً أمنياً كبيراً جعل أبرز المشرفين مكشوفين بالاسم ومكان الإقامة بعد سنوات من التخفي خلف الأسماء المستعارة.

يشار إلى أن الأشهر الماضية شهدت تفجر الصراع بين أجنحة الميليشيات الحوثية، ليطفو على السطح عبر موجة تصفيات بينية وصلت إلى دار زعيم الحوثيين بمصرع أخيه إبراهيم الحوثي، الذي جرى تصفيته وآخرين برفقته في منزل وسط صنعاء، وسبقته عمليات قتل واغتيال لعشرات القيادات، ضمن الصراع الداخلي بين قادة الميليشيات.