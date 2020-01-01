شكرا لقرائتكم خبر عن مرشد إيران يدين هجمات أمريكا على الحشد الشعبي في العراق والان مع التفاصيل

الأربعاء 1 يناير 2020 أدان المرشد الإيراني، على خامنئي، الهجوم الأمريكي على حزب الله في العراق.

وقال، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، كانون الثاني 01، 2020: ندين بشدة الهجوم الأمريكي على مقرات الحشد الشعبي في العراق. Advertisements وزعم خامنئي الولايات المتحدة استهدفت الحشد الشعبي انتقاما منه لأنه قضى على تنظيم الدولة. وقتل وأصيب العشرات جراء القصف الأمريكي الذي استهدف مقرات ومواقع لحزب الله العراقي.

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