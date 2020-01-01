شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الإمارات ونائبه ومحمد بن زايد يتلقون برقيات تهنئة بالعام الميلادي الجديد والان مع التفاصيل

الأربعاء 1 يناير 2020 تلقى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس برقيات تهنئة بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2020 من أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول.

كما تلقى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيات تهنئة مماثلة بهذه المناسبة من أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الإمارات ونائبه ومحمد بن زايد يتلقون برقيات تهنئة بالعام الميلادي الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.