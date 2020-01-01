ترامب: لا أتوقع اندلاع حرب مع إيران

الأربعاء 1 يناير 2020

أكد الرئيس الأميركى دونالد ترامب أنه لا يريد، أو يتوقع، أندلاع حرب مع إيران، وذلك بعد أن هدد إيران في وقت سابق مؤكداً أنها ستدفع ثمناً باهظاً في حال وقوع أي خسائر بشرية أو مادية في السفارة الأميركية في بغداد، والتي حاول مسلحون ينتمون لميليشيات مدعومة من طهران اقتحامها الثلاثاء.



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ورداً على سؤاله عن احتمال تصاعد التوترات إلى حرب مع إيران، قال ترامب للصحافيين: "هل أريد ذلك؟ لا، أريد أن أحصل على السلام. أحب السلام. وينبغي لإيران أن ترغب في السلام أكثر من أي دولة آخر، لذلك أنا لا أتوقع اندلاع حرب".

وغرد ترامب بعد ساعات من هجوم المسلحين على السفارة في بغداد، وقال عبر حسابه على تويتر: "السفارة الأميركية في العراق آمنة منذ ساعات. العديد من مقاتلينا العظماء، إلى جانب المعدات العسكرية الأكثر فتكا في العالم، هرعت على الفور إلى الموقع"، وتابع: "سيتم تحميل إيران كامل المسؤولية للأرواح التي تزهق أو الخسائر التي تلحق بأي من مرافقنا. سيدفعون ثمنا باهظا. هذا ليس تحذيرا، إنه تهديد"