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شكرا لقرائتكم خبر عن قتلى من مليشيا الحوثي من أبناء إب في الضالع والان مع التفاصيل
الأربعاء 1 يناير 2020
لليوم الثالث على التوالي تواصل مليشيا الحوثي تشيع عدد من قتلاها بمحافظة إب وسط اليمن في ظل خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.
وقالت مصادر محلية إن المليشيا الحوثية شيعت عددا من قتلاها بمديريات السياني وحزم العدين بعد ساعات من تشيع قتلى آخرين في مديريات القفر وحبيش والرضمة ويريم.
وبحسب المصادر فإن القتلى من مليشيا الحوثي لقوا حتفهم بنيران قوات القوات المشتركة والمقاومة الجنوبية والحزام الأمني بمحافظة الضالع.
ومن بين صرعى المليشيا الحوثية والذين جرى تشيعهم اليوم، الصريع أسامه هادي الصلاحي مديرية السياني، والصريع معين محمد الحكمي مديرية حزم العدين، والصريع بشير عبده الحكمي مديرية حزم العدين غرب محافظة إب.
وارتفع قتلى المليشيا الحوثية بإب منذ مطلع الشهر الجاري إلى 32 صريع لقوا حتفهم بنيران القوات المشتركة والمقاومة الجنوبية والحزام الأمني بجبهات محافظة الضالع، فضلا عن إصابة 76 عنصر من مسلحي المليشيا خلال ديسمبر الجاري.
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