شكرا لقرائتكم خبر عن مواطنون في إب يتهمون الحوثيين والمنظمات المتاجرة بمعاناتهم جراء إنفلونزا الخنازير والان مع التفاصيل

الأربعاء 1 يناير 2020 اتهم مواطنون بمحافظة إب المنظمات وسلطات الإنقلاب المتاجرة بمعاناتهم وعدم الإلتفات إليهم.

موجهين مناشدات للتدخل وانقاذ المواطنين من إنفلونزا الخنازير الذي انتشر مؤخرا بشكل كبير ولافت. Advertisements ووفق مصادر نهبت مليشيا الحوثي المعونات والمساعدات الطبية المقدمة من المنظمات، وحرمت منها الأهالي بالتزامن مع تردي الأوضاع الإقتصادية والمعيشية بفعل الإنقلاب والحرب التي تشهدها البلاد. وتأتي محافظة إب في طليعة المحافظات من حيث انتشار الأوبئة وضحاياها، بسبب انهيار المنظومة الصحية في المحافظة واستئثار المليشيا الانقلابية بعدد من المستشفيات الحكومية لجرحاها، إضافة إلى عمليات النهب التي طالت المساعدات الطبية التي تتلقاها المحافظة من المنظمات الإغاثية.

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