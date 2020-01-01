مصادر طبية تؤكد وفاة 48 حالة بـ"انفلونزا الخنازير" بإب منذ انتشار الوباء

الأربعاء 1 يناير 2020

أسفر انتشار وباء انفلونزا الخنازير المعروف عالميا بفيروس "N1H1" عن وفاة وإصابة العشرات بمحافظة إب "وسط البلاد".



وأكدت مصادر طبية أن وباء "انفلونزا الخنازير" تسبب بإصابة 54 حالة خلال ديسمبر الجاري منها 10 حالات وفاة.

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وتابعت المصادر أن السلطات الطبية سجلت خلال العام المنصرم 149 حالة اشتباه بوباء انفلونزا الخنازير، توفي منها 48 حالة بعدد من مديريات محافظة إب.

هذا وتشهد محافظة إب ومديرياتها العشرين تفشياً لوباء انفلونزا الخنازير، وسط تخاذل متعمد من السلطات الصحية وسلطات الحوثيين التي تقوم بمصادرة ونهب المعونات الطبية التي تقدمها المنظمات الدولية