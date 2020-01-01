شكرا لقرائتكم خبر عن جاكرتا.. الظلام يخيم على مئات المناطق بسبب الفيضانات والان نبدء بالتفاصيل

قطعت السُلطات المختصة في إندونيسيا التيار الكهربائي عن مئات المناطق بالعاصمة جاكرتا إثر هطول أمطار غزيرة منذ الليلة الماضية استمرت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم، وتسببت في فيضانات اجتاحت مختلف مناطق العاصمة وضواحيها.

ونقلت تقارير إعلامية محلية عن بيان لشركة الكهرباء الإندونيسية القول: إن الشركة قررت قطع التيار الكهربائى عن 724 منطقة بالعاصمة جاكرتا لأسباب تتعلق بالسلامة وللحيلولة دون وقوع حوادث تتعلق بالتيار الكهربائي نظرًا للأمطار الغزيرة والفيضانات التى تتعرض لها إندونيسيا حاليًا.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم نقلًا عن هيئة الأرصاد الجوية الإندونيسية أن الهيئة تلقت بلاغات عن أن العديد من المنازل والمباني في العاصمة ومدينة بيكاسي الواقعة ضمن منطقة جاكرتا الكبرى قد غمرتها مياه الأمطار، بينما تسببت الفيضانات في حدوث انهيارات أرضية ودمرت مبنيين في بوجور وهى إحدى ضواحى جاكرتا.