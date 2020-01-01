شكرا لقرائتكم خبر عن الألعاب النارية تقتل وتصيب 160 شخصا في الفلبين والان نبدء بالتفاصيل

أكد مسؤولون اليوم الأربعاء أن شخصا واحدا لقي حتفه وأصيب أكثر من 160 شخصا آخرين بسبب الحرائق وحوادث أخرى مرتبطة بالألعاب النارية، خلال عطلات الكريسماس والعام الجديد في الفلبين.

وقال مكتب الحماية من الحرائق إن أربعة حوادث حريق، وقعت في محطة مترو مانيلا، وسط الاحتفالات عشية العام الجديد، مما أسفر عن تشريد أكثر من ثلاثة آلاف شخص.

وذكر مسؤولون أن امرأة لقيت حتفها، عندما حوصرت في دورة مياه منزلها المحترق في حريق اشتعل في منطقة سكنية وتجارية بمدينة باسيج.

ولم تحدد السلطات بعد أسباب الحرائق وما إذا كانت الألعاب النارية هي السبب في ذلك.