شكرا لقرائتكم خبر عن المرصد السوري: 22 غارة روسية على إدلب والان نبدء بالتفاصيل

استهدفت طائرات حربية روسية محيط مدينة إدلب شمال غربي سوريا بأكثر من 22 غارة جوية خلال الساعات الأولى من صباح اليوم.

وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان أن من بين المناطق التي تم قصفها سجن إدلب المركزي الذي سبق وتعرض لقصف جوي روسي.

وأضاف أنه لم ترد بعد معلومات عن الخسائر البشرية جراء الغارات الروسية المكثفة.