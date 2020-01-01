شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 8 من عناصر الشرطة الأفغانية في هجوم لطالبان والان نبدء بالتفاصيل
قتل ثمانية من عناصر الشرطة على الاقل في هجوم شنته حركة طالبان الإرهابية الليلة الماضية في إقليم بلخ بأفغانستان.
ونقلت وسائل إعلام أفغانية اليوم عن قائد شرطة الطرق السريعة بإقليم بلخ فؤاد صالح قوله إن الهجوم وقع على نقطة تفتيش تابعة لشرطة الطرق السريعة في قرية "علام خيل" بإقليم بلخ، مشيرًا إلى وجود 14 جنديًا في نقطة التفتيش ونجا ستة جنود من الهجوم.
وقال مصدر إن حركة طالبان هي من نفذت الهجوم.
وذكرت وزارة الدفاع الأفغانية أن جنديين من الجيش قُـتلا أيضًا في هجوم شنته طالبان الليلة الماضية في إقليم تخار، فيما أصيب في الهجوم شخصان أحدهما من عناصر الشرطة.
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