شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: تأهب القوات الأمريكية بعد اقتحام سفارتها في بغداد والان نبدء بالتفاصيل

قال مصدر مسؤول إن بعض السفارات بالعراق تفكر بنقل أنشطتها من بغداد إلى أربيل بإقليم كردستان.

وقال المصدر إن "بعض السفارات تفكر في نقل أنشطتها إلى أربيل بدلا من بغداد، على اعتبار أن المنطقة الخضراء لم تعد آمنة ويمكن إعادة اقتحامها في أي وقت"، مبينا أن "هناك مخاوف من إقدام الولايات المتحدة على خطوات تصعيدية أكبر".

وأضاف أن "هناك معلومات عن أن واشنطن تبحث عدة خيارات للرد على استهداف سفارتها".

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وكشف مصدر عسكري عراقي أن "عدة قواعد تستضيف قوات أمريكية دخلت حالة تأهب تحسباً لاعتداءات بعد الأحداث التي شهدتها السفارة الأمريكية أمس"، موضحا أن "قواعد التاجي والمطار والحبانية وعين الأسد والقصور الرئاسية في الموصل وموقع البرجسية في البصرة وقاعدة بلد في صلاح الدين والرستمية جنوب بغداد في حالة تأهب".

ولفت المصدر إلى أن "القوات الموجودة في تلك القواعد بالغالب لا تمتلك وسائل هجومية بل دفاعية، لكن مهمة التأمين بيد الجيش، خصوصا في المحيط الخارجي للقواعد"، مضيفا أنه "تم حصر دخول الأرتال والسيارات بالجيش العراقي فقط".

وكان محتجون تجمهروا أمس أمام السفارة الأمريكية في بغداد وقام بعضهم بإشعال حرائق وحاولوا اقتحام أسوار السفارة.