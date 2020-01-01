علاوي يدعو الى تعديل اتفاقية تواجد القوات الاجنبية او الغائها وتنظيم جديدة

دعا رئيس المنبر العراقي اياد علاوي، الأربعاء، إلى الإسراع في تعديل اتفاقية تواجد القوات الأجنبية في العراق، أو إلغائها وتنظيم أخرى جديدة إن اقتضت الحاجة، مشدداً على ضرورة تحصين القرار السيادي العراقي.
وقال علاوي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه: "نشدد على ضرورة تحصين القرار السيادي العراقي وإبعاده عن اي تأثيرات جانبية"، مجدداً "رفضه القاطع لأن يكون العراق مسرحاً لصراع النفوذ والمصالح الخارجية بالوكالة، وأن يكون ابناؤه ضحيةً لذلك الصراع.
ودعا علاوي، إلى "الإسراع في تعديل اتفاقية تواجد القوات الأجنبية في العراق، أو إلغائها وتنظيم اتفاقية أمنية جديدة، إن اقتضت الحاجة، على أن تكون جميع تلك القوات تحت إدارة وقيادة الدولة العراقية".
وحذر علاوي، من أن "عدم تكوين جيش قوي، بعيد عن المحاصصة، يعني أن العراق سيبقى خاضعاً لقوى خارجية ولن يكون بمقدوره الوقوف ضد قوى الإرهاب والتطرف".
ودعا علاوي، إلى "الإسراع في تعديل اتفاقية تواجد القوات الأجنبية في العراق، أو إلغائها وتنظيم اتفاقية أمنية جديدة، إن اقتضت الحاجة، على أن تكون جميع تلك القوات تحت إدارة وقيادة الدولة العراقية".
وحذر علاوي، من أن "عدم تكوين جيش قوي، بعيد عن المحاصصة، يعني أن العراق سيبقى خاضعاً لقوى خارجية ولن يكون بمقدوره الوقوف ضد قوى الإرهاب والتطرف".
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