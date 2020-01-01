القبض على 'داعشيين' في الموصل أحدهما كان يعمل في 'الحسبة'

أعلنت وزارة الداخلية، الأربعاء، إلقاء القبض على "داعشيين" اثنين في الجانب الأيسر لمدينة الموصل، مبينةً أن أحدهما كان يعمل في ما يسمى بـ"الحسبة" خلال فترة سيطرة "داعش" على المدينة.
وقال إعلام الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "فوج طوارئ الشرطة الثاني عشر التابع لقيادة شرطة نينوى وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة، ألقى القبض على اثنين من عناصر عصابات داعش الارهابية في مناطق الزهراء والنهضة في الجانب الأيسر لمدينة الموصل".
وأضاف إعلام الداخلية، أن "أحدهما كان يعمل بالتفخيخ (تفخيخ العجلات وصناعة العبوات الناسفة)، والآخر كان يعمل في ما يسمى بالحسبة خلال فترة سيطرة داعش على مدينة الموصل".
وتنفذ الأجهزة الأمنية عمليات في مناطق متفرقة من محافظة نينوى تسفر عن إلقاء القبض على قادة وعناصر في تنظيم "داعش".
وأضاف إعلام الداخلية، أن "أحدهما كان يعمل بالتفخيخ (تفخيخ العجلات وصناعة العبوات الناسفة)، والآخر كان يعمل في ما يسمى بالحسبة خلال فترة سيطرة داعش على مدينة الموصل".
وتنفذ الأجهزة الأمنية عمليات في مناطق متفرقة من محافظة نينوى تسفر عن إلقاء القبض على قادة وعناصر في تنظيم "داعش".
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