القبض على 'داعشيين' في الموصل أحدهما كان يعمل في 'الحسبة'

وقال إعلام الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "فوج طوارئ الشرطة الثاني عشر التابع لقيادة شرطة نينوى وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة، ألقى القبض على اثنين من عناصر عصابات داعش الارهابية في مناطق الزهراء والنهضة في الجانب الأيسر لمدينة الموصل".وأضاف إعلام الداخلية، أن "أحدهما كان يعمل بالتفخيخ (تفخيخ العجلات وصناعة العبوات الناسفة)، والآخر كان يعمل في ما يسمى بالحسبة خلال فترة سيطرة داعش على مدينة الموصل".

وتنفذ الأجهزة الأمنية عمليات في مناطق متفرقة من محافظة نينوى تسفر عن إلقاء القبض على قادة وعناصر في تنظيم "داعش".

