خامنئي يندد بشدة بالقصف الأمريكي على مقار الحشد الشعبي

دان المرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي، اليوم الاربعاء، بشدة الغارات الأمريكية التي استهدفت مواقع الحشد الشعبي في العراق.
واشار خامنئي الى انهم "يقومون الان بالانتقام لأن الحشد الشعبي شلّ وأزال داعش التي هم صنعوها".
وأضاف، انا والحكومة والشعب الايراني ندين بشدة هذا الخبث الامريكي.
وتعرض مقر اللواء 45 بالحشد الشعبي، مساء الاحد 29 كانون الاول 2019، إلى ثلاث ضربات جوية أمريكية، بحسب بيان لخلية الاعلام الامني، فيما قال الحشد الشعبي، إن الهجوم أسفر عن سقوط 25 شهيدا و51 جريحا.
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