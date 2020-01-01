خامنئي يندد بشدة بالقصف الأمريكي على مقار الحشد الشعبي

وقالت وسائل اعلام ايرانية، إن خامنئي، أدان اليوم خلال استقبال، الآلاف من العاملين في مجال التمريض، بشدة، العدوان الأمريكي على الحشد الشعبي في العراق، قائلا، لاحظوا ماذا يفعل (الأمريكيون) في العراق وسوريا إنهم ينتقمون لداعش من الحشد الشعبي.واشار خامنئي الى انهم "يقومون الان بالانتقام لأن الحشد الشعبي شلّ وأزال داعش التي هم صنعوها".

وأضاف، انا والحكومة والشعب الايراني ندين بشدة هذا الخبث الامريكي.

وتعرض مقر اللواء 45 بالحشد ‏الشعبي، مساء الاحد 29 ‏كانون الاول 2019، إلى ثلاث ضربات جوية أمريكية، ‏بحسب بيان لخلية الاعلام الامني، فيما قال الحشد ‏الشعبي، إن الهجوم أسفر عن سقوط 25 شهيدا و51 ‏جريحا.‏