انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وسائل الإعلام الأمريكية، ونفى صحة ما أعلنته هذه الوسائل عن ممارسته للعبة الغولف أثناء تعرض السفارة الأمريكية ببغداد إلى هجوم من قبل المحتجين.
وأكد ترامب عدم ممارسته لعبة الجولف في ذلك الوقت، مشيرا إلى انشغاله طوال اليوم بمتابعة الأوضاع في العراق.
وقال "ترامب" في تغريدة على "تويتر": "الأخبار المزيفة تقول إنني لعبت الغولف اليوم، أنا لم أفعل هذا الأمر، كنت أجري لقاءات في أماكن مختلفة، للتركيز على الأوضاع التي تتعرض لها سفارة الولايات المتحدة في العراق".
ووصف ترامب وسائل الإعلام بالفاسدة، مشيرا إلى أنها تعرف هذا الأمر جيدا، لكن لم تقم بأي تصحيح أو تعديل في خطأها.
وتعرضت سفارة واشنطن في بغداد أمس لمحاولة اقتحام من قبل محتجين غاضبين، على خلفية شن الولايات المتحدة غارات جوية على مواقع للحشد الشعبي، أدت إلى سقوط شهداء وجرحى.
كانت هذه تفاصيل خبر ماذا كان يفعل ترامب اثناء اقتحام السفارة الامريكية في بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.