العراق يستعيد قطعا اثرية مهربة من تركيا

أعلن وزير الثقافة والسياحة وألآثار عبد ألامير الحمداني، الاربعاء، عن استعادة اثر قطع اثرية مهربة من تركيا كانت محفوظة في متحف هاتاي في أنقرة.
وقال الحمداني في بيان له، إن "هذا الإنجاز الجديد يأتي تتويجا لما قامت به الوزارة والهيئة من جهود حثيثة ومكثفة طوال السنة الحالية لإسترداد تراث العراق الحضاري المنهوب".
واضاف انه "تم استرداد واسترجاع مئات القطع الأثرية المهربة من مختلف الدول".
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