مقتل 8 شرطيين في هجوم لطالبان شمالي أفغانستان

قتل 8 رجال شرطة، الأربعاء، في هجوم شنته حركة طالبان الليلة الماضية في إقليم بلخ شمالي أفغانستان.



ونقلت قناة "طلوع نيوز" التلفزيونية الأفغانية اليوم عن فواد صالح، قائد شرطة الطرق السريعة بإقليم بلخ قوله إن الهجوم وقع على نقطة تفتيش تابعة لشرطة الطرق السريعة في قرية "علام خيل".

وأضاف صالح أنه كان هناك 14 جنديا في نقطة التفتيش ونجا 6 جنود من الهجوم.

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وتقع نقطة التفتيش على الطريق السريع الذي يربط بين إقليمي بلخ وجوزجان، وقال مصدر إن حركة طالبان نفذت الهجوم بمساعدة أحد المتسللين.

ويشن الجيش الأفغاني هجمات مستمرة ضد حركة "طالبان" التي كثفت من عملياتها وهجماتها المسلحة ضد الحكومة الأفغانية والقوات الأجنبية الموجودة في البلاد، بهدف تحسين وضعها التفاوضي للتوصل إلى اتفاق سلام يمهد الطريق للمشاركة في الحكومة المقبلة.

وتصاعدت وتيرة العنف في أفغانستان خلال الفترة الأخيرة؛ حيث لفت تقرير نشرته الأمم المتحدة إلى عدد "غير مسبوق" من القتلى والجرحى المدنيين في أفغانستان، سقطوا من شهر يوليو/تموز حتى سبتمبر/أيلول من هذا العام.

ووصفت الأمم المتحدة هذا العنف، الذي سلط التقرير الضوء عليه، بأنه "غير مقبول بتاتا"؛ حيث أفاد التقرير بمقتل 1174 شخصا وإصابة 3139، بزيادة نسبتها 42% على الفترة نفسها من العام الماضي.