شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مرشد إيران يدين هجمات أمريكا على الحشد الشعبي في العراق والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 يناير 2020 متابعات_الخليج 365 أدان المرشد الإيراني، على خامنئي، الهجوم الأمريكي على حزب الله في العراق.

Advertisements وقال، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، كانون الثاني 01، 2020: ندين بشدة الهجوم الأمريكي على مقرات الحشد الشعبي في العراق. وزعم خامنئي الولايات المتحدة استهدفت الحشد الشعبي انتقاما منه لأنه قضى على تنظيم الدولة. وقتل وأصيب العشرات جراء القصف الأمريكي الذي استهدف مقرات ومواقع لحزب الله العراقي.

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