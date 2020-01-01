ارتفاع ضحايا حرائق الغابات في أستراليا إلى 14 شخصا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

ارتفعت حصيلة القتلى في أزمة حرائق الغابات في استراليا إلى 14 شخصا، حيث عثر رجال الإطفاء الذين يتقدمون نحو البلدات والطرق التي دمرتها العاصفة النارية على جثث المزيد من القتلى.



وذكرت خدمة الإطفاء الريفية إن الجثث التي تم العثور عليها اليوم " الأربعاء" رفعت حصيلة القتلى بسبب الحرائق التي اندلعت في ديسمبر الماضي في ولاية " نيو ساوث ويلز " وحدها إلى سبعة، لكن من المتوقع أن ترتفع .

وتعرض 176 منزلا على الأقل للتدمير بسبب الحرائق أمس الثلاثاء وسط طقس حار وعاصف بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

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وأفادت خدمة الطوارئ في ولاية فيكتوريا أن أربعة أشخاص فقدوا في منطقة الحرائق خلال الأيام الثلاثة الماضية وتجري الشرطة تحقيقا الآن، وكان أكثر من 1400 منزل قد دمروا في مختلف أنحاء القارة، طبقا لخدمة الطوارئ في الولاية ويمكن أن يرتفع هذا العدد.

وقال وزير الدفاع وشؤون المحاربين القدامى في استراليا، دارين تشيستر وهو أيضا عضو برلمان محلي لقناة " إيه.بي.سي " الأسترالية إن مروحيات عسكرية ستقوم بإجلاء الأشخاص على الشواطئ والمحاصرين في مناطق معزولة.

وكانت أزمة الحرائق التي تجتاح استراليا منذ أشهر قد وصلت إلى ذورتها في بلدة مالاكوتا الساحلية في ولاية فيكتوريا، على بعد حوالي 500 كيلومتر شرق ملبورن.

وتقطعت السبل بأكثر من أربعة آلاف شخص على الشواطئ، مع حلول الظلام عشية العام الجديد، والبلدة التي تشتعل فيها الحرائق تحولت فيها السماء إلى اللون الأحمر، خلال اليوم.