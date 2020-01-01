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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ترامب: لا أتوقع اندلاع حرب مع إيران والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 يناير 2020
متابعات_الخليج 365
أكد الرئيس الأميركى دونالد ترامب أنه لا يريد، أو يتوقع، أندلاع حرب مع إيران، وذلك بعد أن هدد إيران في وقت سابق مؤكداً أنها ستدفع ثمناً باهظاً في حال وقوع أي خسائر بشرية أو مادية في السفارة الأميركية في بغداد، والتي حاول مسلحون ينتمون لميليشيات مدعومة من طهران اقتحامها الثلاثاء.
ورداً على سؤاله عن احتمال تصاعد التوترات إلى حرب مع إيران، قال ترامب للصحافيين: "هل أريد ذلك؟ لا، أريد أن أحصل على السلام. أحب السلام. وينبغي لإيران أن ترغب في السلام أكثر من أي دولة آخر، لذلك أنا لا أتوقع اندلاع حرب".
وغرد ترامب بعد ساعات من هجوم المسلحين على السفارة في بغداد، وقال عبر حسابه على تويتر: "السفارة الأميركية في العراق آمنة منذ ساعات. العديد من مقاتلينا العظماء، إلى جانب المعدات العسكرية الأكثر فتكا في العالم، هرعت على الفور إلى الموقع"، وتابع: "سيتم تحميل إيران كامل المسؤولية للأرواح التي تزهق أو الخسائر التي تلحق بأي من مرافقنا. سيدفعون ثمنا باهظا. هذا ليس تحذيرا، إنه تهديد"
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