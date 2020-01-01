حصيلة جديدة لضحايا الغارات الأمريكية على مواقع حزب الله العراقي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

أكدت مصادر مطلعة، أن حصيلة الضربة الأميركية على مقار حزب الله العراقي في العراق فقط بلغت 54 قتيلا و108 جرحى.



وذكرت المصادر أن مشفى مدينة القائم العراقية استقبل الأعداد المذكورة من القتلى والجرحى من جراء القصف الأميركي، مساء الأحد.

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وبينت المصادر أن من بين القتلى والجرحى لبنانيين وسوريين وإيرانيين وعراقيين ينتمون لميليشيات حزب الله العراقي.

واستهدف القصف الأميركي بطائرات "إف 15" 5 مقار لحزب الله العراقي، أحد فصائل ميليشيات الحشد الشعبي العراقي، في كل من العراق وسوريا.

وأفاد بيان للجيش الأميركي أن المنشآت الخمس المستهدفة لحزب الله العراقي منها مخازن أسلحة ومواقع للقيادة والسيطرة.

وذكرت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن الضربات جاءت رداً على مقتل متعاقد دفاع أميركي في العراق.