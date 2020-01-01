«إلبسوا تقيل».. أمطار وصقيع ورياح.. الأرصاد تكشف توقعات طقس أول 3 أيام في 2020

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، طقس الـ3 أيام، أول أيام 2020المقبلة "الأربعاء - الخميس –الجمعة".

طقس اليوم

وقالت الهيئة في بيان لها، إن طقس الأربعاء مائل للبرودة على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد، حيث تصل البرودة لحد الصقيع على المزروعات في مناطق وسط سيناء.

ومن المتوقع سقوط أمطار على مناطق من شمال البلاد قد تصل إلى مناطق من الوجه البحري والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس مما يؤدي إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية. حسبما نشر موقع "مصراوي".

ووصلت درجات الحرارة على السواحل الشمالية 16 - 10 درجة والقاهرة 17 - 10، شمال الصعيد 18 - 6، جنوب الصعيد 20- 8 درجة.

طقس الخميس

وأضافت الهيئة أن طقس الخميس، سيكون مائل للبرودة على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد، وتصل البرودة لحد الصقيع على المزروعات في مناطق وسط سيناء، ومن المتوقع سقوط أمطار على مناطق من شمال البلاد والوجة البحري قد تصل إلى القاهرة، والرياح معتدلة تنشط على السواحل الشمالية وتكون مثيرة للرمال والأتربة، مما يؤدي إلى أضطراب حركة الملاحة البحرية للبحر الأبيض والمتوسط والبحر الأحمر.

ووصلت درجات الحرارة على السواحل الشمالية 15 - 10 درجة والقاهرة 16 - 9، شمال الصعيد 17- 7، جنوب الصعيد 21- 8.

طقس الجمعة

أما طقس يوم الجمعة المقبلة، بارد على السواحل الشمالية والوجة البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، وتقل البرودة على جنوب الصعيد نهارد بارد ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية على مناطق من شمال البلاد كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط أمطار على السواحل الشمالية والوجة البحري قد تصل للقاهرة وتنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على شمال البلاد وحتى شال الصعهيد.

ووصلت درجات الحرارة على السواحل الشمالية 15 - 10 درجة، والقاهرة 15 - 8 درجة، شمال الصعيد 15 - 7 درجة، جنوب الصعيد 19- 8 درجة.

مائل للبرودة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأربعاء أول أيام عام 2020، طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد نهارًا بارد ليلًا، وتصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد.

وأضافت الهيئة في بيان منشور على موقعها أنّ السحب المنخفضة والمتوسطة تتكاثر على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، قد تصل إلى مناطق من الوجه البحري، والرياح أغلبها غربية معتدلة تنشط على خليج السويس، ما يؤدي إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحرين تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيهما من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية على المتوسط وشمالية غربية على الأحمر.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:



القاهرة 10 17

شبين الكوم 09 17

طنطا 09 17

دمنهور 08 16

الإسكندرية 08 16

بلطيم 09 17

مطروح 09 16

السلوم 06 15

سيوة 02 15

بورسعيد 13 14

دمياط 13 16

الزقازيق 10 17

الإسماعيلية 11 17

السويس 11 17

العريش 07 17

رفح 08 16

رأس سدر 10 19

نخل 03 14

طابا 06 16

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كاترين 02 14

الطور 09 20

شرم الشيخ 15 21

الغردقة 10 21

مرسى علم 14 20

الفيوم 06 17

بني سويف 06 17

المنيا 05 18

أسيوط 04 18

سوهاج 06 18

قنا 06 19

الأقصر 07 20

أسوان 08 20

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية:



مكة المكرمة 20 30

المدينة 10 26

الرياض 10 22

المنامة 18 22

أبو ظبي 18 26

الدوحة 18 25

الكويت 08 20

دمشق 03 13

بيروت 13 16

عمان 03 11

القدس 06 11

غزة 11 17

بغداد 06 18

مسقط 20 27

صنعاء 09 24

الخرطوم 19 32

طرابلس 12 14

تونس 07 15

الجزائر 06 14

الرباط 07 19

نواكشوط 15 26