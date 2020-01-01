قداس يترأسه المطران جورج بقعوني في كاتدرائية النبي ايليا- ساحة النجمة

ترأس راعي أبرشية ​بيروت​ وجبيل وتوابعهما للروم الملكيين الكاثوليك المطران ​جورج بقعوني​ قداسا بذكرى ختان ​السيد المسيح​ بحسب الجسد، وتذكار القديس باسيليوس الكبير ورأس ​السنة​ الميلادية، في كاتدرائية النبي ايليا- ​ساحة النجمة​.

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