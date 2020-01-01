ميريام سكاف:كلنا أمل ان تكون سنة خير وطمأنينة والتغيير الحقيقي بلبنان

أكدت رئيسة "​الكتلة الشعبية​" ​ميريام سكاف​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، "وجود الأمل بأن تكون سنة خير وطمأنينة وبداية للازدهار و​السلام​ والتغيير الحقيقي في ​لبنان​، وسنبقى مؤمنين بقيامته وخلاصه مهما اشتدت الصعاب وكبرت المحن والتحديات".

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