لفت رئيس "​التيار الوطني الحر​" الوزير ​جبران باسيل​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى انه "من ١٠٠ سنة ولد ​لبنان​ الكبير ونحن اليوم مؤتمنين عليه، وفي سنة 2020 اما ان نحافظ عليه لسنين طويلة او نخسره للأبد، وسنكون على قدر الأمانة الكبيرة، كل سنة وانتم ولبنان بخير".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر باسيل: من ١٠٠ سنة ولد لبنان الكبير اما نحافظ عليه لسنين طويلة او نخسره للأبد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.