التحكم المروري للسائقين: لتخفيف السرعة وتوخي الحذر على اوتوستراد نهر الموت بسبب حادث مروري

تمنى ​التحكم المروري​ من "السائقين تخفيف السرعة وتوخي الحذر على اوتوستراد ​نهر الموت​ ​الدورة​ بسبب حادث مروري، وتحويل السير الى محاذاة الجسر حرصاً على ​السلامة العامة​".

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