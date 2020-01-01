صحف يابانية :هرب غصن هو عمل جبان يهزأ من النظام القضائي الياباني

إستنكرت العديد من وسائل الإعلام ​اليابان​ية قضية خروج اللبناني الفرنسي ​كارلوس غصن​ من اليابان، وأشارت صحيفة يوميوري شيمبون أن "الهرب عمل جبان يهزأ من النظام القضائي الياباني".

ولفتت الصحيفة أن غصن وبمغادرته اليابان "خسر فرصة إثبات براءته والدفاع عن شرفه" لافتة إلى أن المحكمة ومحامي الدفاع عنه ومسؤولي ​الهجرة​ يتحملون بعض المسؤولية في هذه القضية.

وعلقت صحف يابانية أخرى على الحادثة، معتبرة أن "تصرفات غصن جعلت من النظام القضائي الياباني مهزلة"، معتبرة "المتهم غصن يصر على أنه فر من الاضطهاد السياسي، لكن السفر إلى الخارج من دون إذن مخالف لشروط الافراج عنه بكفالة، ويهزأ من النظام القضائي الياباني".

في إشارة الى أن كارلوس غصن يواجه اتهامات بمخالفات مالية كبيرة ينفيها جميعها.

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