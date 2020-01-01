حالة الطرقات الجبلية صباح اليوم الاربعاء

افادت غرفة التحكم بأن طريقا ​ترشيش​ زحلة و​ضهر البيدر​ سالكة أمام جميع المركبات حالياً. ولفتت الى ان الطرقات المقطوعة بسبب تراكم ​الثلوج​ هي: - ​عيناتا​ الارز - ​تنورين​ حدث الجبة - ​شاتين​ ​اللقلوق​ - ​كفرذبيان​ ​حدث بعلبك​ - افقا ​العاقورة​ - جرد مربين ​الهرمل​ Advertisements - ​معاصر الشوف​ ​كفريا​ - طريق ​القموعة​ الهرمل ولفتت الى ان الطرقات السالكة أمام السيارات المركبات ذات الدفع الرباعي أو المجهزة بسلاسل معدنية: - ​فاريا​ كفرذبيان - بشري الارز حتى المصعد الكهربائي - مرجحين الهرمل وطلب غرفة التحكم من السائقين الكرام مضاعفة الانتباه وتوخي الحذر و​القيادة​ بهدوء تفادياً للانزلاقات بسبب تساقط الامطار.

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