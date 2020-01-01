دان المرشد الأعلى في ​إيران​ ​السيد علي الخامنئي​ بـ"شدة الغارات الأميركية على مواقع ​الحشد الشعبي​ في العراق"، واصفاً اياها بأنها "انتقام أميركي بعد انتصار الحشد على داعش".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خامنئي: القصف الاميركي بالعراق هو انتقام بعد انتصار الحشد الشعبي على داعش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.