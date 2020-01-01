روحاني: مستعدون للتفاوض مع الولايات المتحدة إذا أقرت بخطئها

أعرب الرئيس ال​إيران​ي ​حسن روحاني​ عن استعداد بلاده للتفاوض مع ​الولايات المتحدة​ في حال تراجعت الأخيرة عن مواقفها المعادية ل​طهران​.

وقال روحاني، خلال افتتاح المجمع الثاني لمطار أردبيل الدولي شمال غربي البلاد، في تصريحات بثها التلفزيون الرسمي: "مستعدون للتفاوض، عندما يعودون إلى نقطة البداية فإن إيران جاهزة".

وأضاف: "وضعت ​الولايات المتحدة الأميركية​ مؤامرات ضد بلدانا لهزيمة عظمة إيران، حيث كانت هذه المؤامرات فاشلة، يجب على أعدائنا أن يتراجعوا عن طريقهم الخاطئ وغير الصحيح ".