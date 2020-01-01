روحاني: مستعدون للتفاوض مع الولايات المتحدة إذا أقرت بخطئها

أعرب الرئيس الإيراني حسن روحاني عن استعداد بلاده للتفاوض مع الولايات المتحدة في حال تراجعت الأخيرة عن مواقفها المعادية لطهران.
وقال روحاني، خلال افتتاح المجمع الثاني لمطار أردبيل الدولي شمال غربي البلاد، في تصريحات بثها التلفزيون الرسمي: "مستعدون للتفاوض، عندما يعودون إلى نقطة البداية فإن إيران جاهزة".
وأضاف: "وضعت الولايات المتحدة الأميركية مؤامرات ضد بلدانا لهزيمة عظمة إيران، حيث كانت هذه المؤامرات فاشلة، يجب على أعدائنا أن يتراجعوا عن طريقهم الخاطئ وغير الصحيح ".
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