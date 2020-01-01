القوات العراقية تطلق الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين قرب السفارة الاميركية

أطلقت ​القوات العراقية​ ​الغاز​ المسيل للدموع على حشد من ​المتظاهرين​ امام مبنى ​السفارة الاميركية​ في العاصمة العراقية ​بغداد​، بعد حرق المحتجون إحدى بوابات السفارة مما ادى الى تسجيل بعض الاصابات بصفوفهم".

هذا وتجمع المئات من المتظاهرين بالقرب من السفارة للتنديد بالضربات الجوية الاميركية التي استهدفت معسكرات ​الحشد الشعبي​ قبل ايام.