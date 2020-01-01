القوات العراقية تطلق الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين قرب السفارة الاميركية

أطلقت القوات العراقية الغاز المسيل للدموع على حشد من المتظاهرين امام مبنى السفارة الاميركية في العاصمة العراقية بغداد، بعد حرق المحتجون إحدى بوابات السفارة مما ادى الى تسجيل بعض الاصابات بصفوفهم".
هذا وتجمع المئات من المتظاهرين بالقرب من السفارة للتنديد بالضربات الجوية الاميركية التي استهدفت معسكرات الحشد الشعبي قبل ايام.
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