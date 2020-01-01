خارجية اسرائيل تحذر إيران من محاولات توريطها بقضية اقتحام السفارة الأميركية بالعراق

حذر وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، "إيران من مغبة محاولات توريط تل أبيب في قضية اقتحام السفارة الأميركية"، مشددا على أن "إسرائيل سترد على هذه المحاولات بقبضة من حديد".
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