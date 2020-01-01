خارجية اسرائيل تحذر إيران من محاولات توريطها بقضية اقتحام السفارة الأميركية بالعراق

حذر وزير الخارجية ال​إسرائيل​ي ​يسرائيل كاتس​، "​إيران​ من مغبة محاولات توريط ​تل أبيب​ في قضية اقتحام ​السفارة الأميركية​"، مشددا على أن "إسرائيل سترد على هذه المحاولات بقبضة من حديد".

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