تونس: الإستعداد لتسلم مقعد في مجلس الأمن لتمثيل العرب

تستعد تونس لتسلم مقعد في مجلس الأمن الدولي كعضو غير دائم لتمثيل الدول العربية، بدل الكويت، التي ستغادر هذا المقعد الذي شغلته العامين الماضيين، وقد فازت تونس بالعضوية غير الدائمة بمجلس الأمن لمدة عامين، بعد فرز الأصوات في انتخابات المجلس وحصولها على 191 صوتا.
ويتكون المجلس من 15 عضوا، 5 منهم دائمون ويملكون حق استخدام الفيتو، و10 أعضاء غير دائمين يجري انتخابهم كل سنتين.
وتترك الكويت مقعدها بعد أن أدت دورا فاعلا لصالح القضايا العربية والقضية الفلسطينية، خلال سنتين.
وإلى جانب تونس تستعد 4 دول أخرى للدخول إلى مجلس الأمن كأعضاء غير دائمين، وهي فيتنام، والنيجر، وإستونيا، وسانت فنسنت وجزر غرينادين.
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