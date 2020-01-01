المحكمة اليمنية: الإعدام للرئيس هادي ومعاونين له بتهمة الخيانة العظمى

أصدرت المحكمة الجزائية في ​صنعاء​ قرارا بإدانة الرئيس ​عبد ربه منصور هادي​، ورئيس حكومته معين عبد الملك، ووزير خارجيته السابق ​خالد اليماني​ بتهمة الخيانة العظمى، وأمرت بإعدامهم تعزيراً.

وأكدت وكالة "سبأ" اليمنية، على أن "منطوق الحكم قضى بمعاقبة المدانين ب​الإعدام​ تعزيراً، ومصادرة جميع أموالهم العقارية والمنقولة داخل ​الجمهورية​ اليمنية وخارجها وتوريدها إلى خزينة ​الدولة​".

وقد دانت المحكمة خالد اليمامي، بجرائم "الاتصال غير المشروع ب​إسرائيل​، وارتكاب أفعال بقصد المساس باستقلال الجمهورية اليمنية وسلامة أراضيها، وإعانة العدو، وانتحال صفة وزير الخارجية المنسوبة إليه في قرار الإتهام".

وأدين كل من هادي وعبد الملك بجريمة "الإشتراك في الإتفاق الجنائي مع اليماني، حيث حرضاه وساعداه على ارتكاب جريمة التخابر وإعانة العدو".

