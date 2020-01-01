إستمرار الإعتصام المفتوح أمام السفارة الأميركية ببغداد تنديداً بإستهدف الحشد الشعبي

إستمر الإعتصام المفتوح أمام ​السفارة الأميركية​ في ​بغداد​ تنديداً بإستهدف ​الحشد الشعبي​.

وكانت كتائب حزب الله في العراق، أعلنت عن اعتصام مفتوح أمام السفارة الأميركية حتى غلق السفارة أو طرد السفير.

ونقلت قناة "السومرية" العراقية عن المتحدث باسم الكتائب، جعفر الحسيني، إنه "لانية أبدا لاقتحام أو الاعتداء على السفارة الأمريكية في بغداد، وإنما اعتصام مفتوح إلى أن تغلق السفارة ويطرد السفير".

وقتل 27 من عناصر "الحشد الشعبي" العراقي، مساء الأحد، وأصيب 51 آخرين في قصف نفذته طائرات مسيرة أمريكية على مقار للحشد على الحدود العراقية-السورية.