جونسون يتعهد بتوحيد البريطانيين بعد مغادرة الاتحاد الأوروبي

أعلن ​رئيس الوزراء البريطاني​ ​بوريس جونسون​، أنه "سيقوم بتوحيد بلاده المنقسمة في ​العام الجديد​ بعدما تنسحب ​بريطانيا​ من ​الاتحاد الأوروبي​"، مشيراً الى انه "يمكننا أن نطوي صفحة الانقسام والضغائن وعدم اليقين التي سيطرت على ​الحياة​ العامة وأعادتنا للوراء كثيرا، والأن يوجد برلمان جديد، انتخبه الشعب لتحقيق أولويات الشعب، سيحترم في النهاية الاستفتاء وينجز الخروج، وسننتهي من الخروج قبل نهاية هذا الشهر".

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