سيالة: نشكر قطر والسودان ودول المغرب العربي على موقفهم الداعم لليبيا

اعلنت ​وزارة الخارجية​ في ​حكومة​ الوفاق الوطني الليبية، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن "وزير الخارجية محمد سيالة يعرب عن شكره لوزراء خارجية ​المغرب العربي​ وقطر و​السودان​ على موقفهم الداعم ل​ليبيا​ في اجتماع ​الجامعة العربية​".

هذا وكانت قد أعلنت الجامعة العربية، يوم امس، أن "التسوية السياسية هي الحل الوحيد لعودة الأمن في ليبيا، مع الرفض للتدخل الخارجي في شؤون ليبيا وتجدد تمسكها بوحدتها".