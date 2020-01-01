سيالة: نشكر قطر والسودان ودول المغرب العربي على موقفهم الداعم لليبيا

اعلنت وزارة الخارجية في حكومة الوفاق الوطني الليبية، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن "وزير الخارجية محمد سيالة يعرب عن شكره لوزراء خارجية المغرب العربي وقطر والسودان على موقفهم الداعم لليبيا في اجتماع الجامعة العربية".
هذا وكانت قد أعلنت الجامعة العربية، يوم امس، أن "التسوية السياسية هي الحل الوحيد لعودة الأمن في ليبيا، مع الرفض للتدخل الخارجي في شؤون ليبيا وتجدد تمسكها بوحدتها".
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