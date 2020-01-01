محمد اسماعيل - القاهرة - طهران- (د ب أ):
بدأت صباح اليوم الأربعاء اجتماعات اللجنة الحدودية المشتركة بين إيران وباكستان، بمشاركة ممثلين عن البلدين.
ووفقا لوكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) فإن اجتماع اللجنة الحدودية المشتركة بين البلدين سيعقد على مدار ثلاثة أيام، وسيناقش المشاركون قضايا حدودية عديدة بما في ذلك مشاكل وقضايا الحدود المشتركة بين البلدين والتنسيقات والقرارات اللازمة في هذا الخصوص.
تجدر الإشارة إلى أن المناطق الحدودية بين إيران وباكستان تشهد عمليات تهريب وحوادث أمنية متكررة، كان من بينها هجوم تعرضت له دورية لحرس الحدود الإيراني ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن تسعة منهم.
كانت هذه تفاصيل خبر بدء أعمال اجتماعات اللجنة الحدودية المشتركة بين إيران وباكستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.