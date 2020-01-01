محمد اسماعيل - القاهرة - طهران أول- (د ب أ):
انتقد مسؤول إيراني تغريدة لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قال فيها إن النظام الإيراني بدأ في التلاعب في الانتخابات البرلمانية الإيرانية المقررة في فبراير القادم.
وكتب المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور في إيران عباس علي كدخدائي على موقع تويتر :"بومبيو قال بما أن أهلية ألف شخص رفضت في إيران لذا فإن هناك تلاعبا يجري في الانتخابات، ولكن عليه أن يجيب على السؤال التالي وهو أنه في الانتخابات الأمريكية ما هو عدد الأفراد الذين ترفض أهليتهم في الدكتاتورية الحزبية؟".
وكان بومبيو كتب :"انتخابات البرلمان الإيراني ستجرى بعد شهرين، إلا أن النظام بدأ بالفعل في التلاعب من خلال رفض أهلية أكثر من ألف مرشح. نقف مع الشعب الإيراني، الذي يسعى ببساطة إلى أن تُسمع أصواته".
ومن المقرر أن تقام انتخابات الدورة الحادية عشرة لمجلس الشورى الإسلامي تزامنا مع الانتخابات التكميلية لمجلس خبراء القيادة في دورته الخامسة يوم الجمعة 21 فبراير 2020 .
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول إيراني ينتقد وزير الخارجية الأمريكي بشأن الانتخابات البرلمانية في طهران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.